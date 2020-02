Bardonecchia: i carabinieri acciuffano la "banda delle seconde case"

GUARDA IL VIDEO

Svaligiavano le abitazioni private dei condomini di Bardonecchia. Entravano all’interno delle seconde case, scardinando le porte d’ingresso e mettendo a soqquadro le stanze. Con questa accusa, ieri, i carabinieri della compagnia di Susa, coordinati dal capitano Davide Cozzolino, hanno arrestato in flagranza di reato tre persone straniere, di cui due minori. L’arresto è stato possibile grazie alla tempestiva segnalazione della custode di un condominio che, sentendo dei rumori sospetti al secondo piano del palazzo, è andata a verificare se fosse tutto tranquillo: si è ritrovata davanti i tre soggetti all’interno di due appartamenti. I malviventi, una volta compreso di essere stati scoperti, hanno lasciato la refurtiva sul posto scappando giù dal balcone. Uno di loro ha anche spintonato la donna per guadagnarsi la fuga. Le immediate ricerche dei carabinieri hanno permesso di rintracciare i ladri alla stazione ferroviaria di Bardonecchia, nascosti all’interno di una carrozza e pronti per tornare a Torino. Uno dei due ladri, durante il furto, si era addirittura vestito con l’abbigliamento trovato nell’armadio di uno dei proprietari di casa. In prossimità del giardino del condominio sono stati rinvenuti anche diversi mazzi di chiavi ed una cassaforte, asportata presso un ristorante del centro, presumibilmente parte del bottino dei tre catturati. Le tre persone sono state arrestate con l’accusa di furto in abitazione in concorso ed aggravato e trasferite al carcere di Torino in attesa di giudizio. Sono in corso accertamenti per verificare altri simili episodi avvenuti in tutto il territorio della valle di Susa.