"Per-corsi" in valle di Susa con quattro Pro loco

Il benessere, il territorio e le antiche tradizioni come veicoli per promuovere le relazioni fra le persone. Un progetto ambizioso e innovativo a cui stanno lavorando in modo unitario le Pro loco di Borgone, San Didero, Bruzolo e Chianocco, con il patrocinio dei rispettivi comuni, dell’Unione montana Valle Susa e dell’Unpli Piemonte: si intitola “Le buone pratiche a 360°, per-corsi in valle di Susa” e prenderà ufficialmente il via venerdì 28 febbraio con la serata di presentazione al pubblico dei numerosi laboratori e percorsi...

su Luna Nuova di venerdì 14 febbraio 2020