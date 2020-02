Condove, chiusura Intesa San Paolo: «Resti almeno il bancomat»

«Si riparta almeno dal mantenimento di una postazione bancomat a Condove, possibilmente funzionante». L'appello è stato lanciato stamattina dal sindaco Jacopo Suppo durante l'incontro promosso dal Comune di Condove e dall'Uncem, presente con il presidente nazionale Marco Bussone, a seguito dell'annuncio della chiusura della filiale Intesa San Paolo a partire dal 21 marzo. In tanti, fra amministratori e semplici cittadini, hanno partecipato alla riunione tenutasi nel salone della biblioteca per fare il punto della situazione e ragionare su come ridisegnare il rapporto servizi e territorio in ottica futura: molti presenti hanno sottolineato il disagio che la chiusura andrà a creare alla popolazione e la rabbia per il fatto che la maggior parte dei correntisti non sia nemmeno stata informata ufficialmente della decisione da parte dell'istituto di credito. Il primo cittadino ha inoltre annunciato l'intenzione di chiedere al più presto un incontro alla direzione di Unicredit per capire quali siano le intenzioni dell'istituto per la filiale presente a Condove.

