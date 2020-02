Oulx-Salbertrand: i carabinieri arrestano due ladri d'auto

Hanno rubato una macchina e non si sono fermati all’alt dei carabinieri. Un algerino di 30 anni, senza fissa dimora e clandestino, e un giovane di 18 anni di origine marocchina, anch'egli senza fissa dimora, sono stati arrestati per furto aggravato. È successo alle 4 di questa notte a Salbeltrand: la coppia ha rubato un'auto a Oulx e ha imboccato l'ex statale 24 in direzione Torino. Intercettati dai carabinieri, i fuggitivi non si sono fermati all’alt e ne è scaturito un inseguimento per circa due chilometri. Diverse pattuglie della compagnia di Susa hanno inseguito e poi fermato la macchina e arrestato i due ladri.