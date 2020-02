Almese-Villardora: Carnevale "green" con le associazioni

Saranno le associazioni, quest’anno, le protagoniste assolute del Carnevale di Almese e Villardora, in programma nel pomeriggio di sabato 22 febbraio con una sfilata allegorica che unirà i due comuni in un grande corteo di maschere e colori. Un Carnevale “green”, che vedrà l’ambiente come filo conduttore della giornata di festa: un tema molto caro alle amministrazioni di entrambi i comuni, che ci stanno lavorando soprattutto attraverso progetti orientati alla sostenibilità e iniziative di sensibilizzazione nei confronti...

su Luna Nuova di martedì 18 febbraio 2020