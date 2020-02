Avigliana, una lezione di sicurezza con la polfer

Il progetto “Train… To Be Cool” del Compartimento polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle D’Aosta nei giorni scorsi ha fato tappa all’Istituto tecnico commerciale e per geometri Galileo Galilei. Il personale polfer ha tenuto due incontri formativi con gli alunni per promuovere il “Train to be… cool”, progetto ideato dal Servizio polizia ferroviaria per sensibilizzare gli studenti sui comportamenti corretti e improntati alla legalità in ambito ferroviario...

Su Luna Nuova di martedì 18 febbraio 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!