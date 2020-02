Condove: donna muore intossicata dal fumo nell'incendio di casa sua

Clicca sulle immagini per scorrere la fotogallery

Una donna di 58 anni, Ombretta Bussolino, è morta questa notte nell'incendio della sua casa di via Bruno Buozzi 3. A lanciare l'allarme è stato un vicino, che intorno alle 5 ha notato le fiamme fuoriuscire dalla villetta: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa e i volontari di Condove, che dopo aver domato il rogo hanno trovato il corpo della donna riverso sul pavimento del salotto, ormai privo di vita, soffocato dalle esalazioni del fumo che avevano saturato completamente l'ambiente. Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza di alcun genere, non ci sono dunque dubbi sul fatto che il rogo sia dovuto a cause accidentali. Sono due al momento le ipotesi più accreditate: una è che l'incendio sia partito dalle numerose candele trovate nella stanza e si sia poi propagato ai mobili e ai suppellettili presenti nelle vicinanze; l'altra è che la donna, che viveva una situazione di disagio e che per questo era seguita da un tutore, si sia addormentata con un mozzicone di sigaretta acceso, da cui potrebbe poi essere partito il rogo.

