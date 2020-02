Buttigliera, i carri di San Maurizio in piazza

Il Carnevale di Ferriera organizzato dal Gruppo S.Maurizio sabato 22 febbraio giunge alla conclusione attesa con la sfilata dei carri e dei gruppi in maschera per le vie di Ferriera. Il ritrovo è previsto alle 14 in piazza S.Maurizio, con passaggio per tutto il paese, attraverso le vie Antica di Francia, dei Comuni, Vandel, Rocciamelone, Capoluogo, Ramo e arrivo in piazza Jougne, dove ci saranno le premiazioni e un momento di dolcezza tra bugie e cioccolata calda...

