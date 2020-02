Corri, Pierangelo: Condove dice addio a Pettigiani, padrino dell’atletica

È mancato all’età di 67 anni Pierangelo Pettigiani, noto in paese per aver partecipato almeno due volte alla Torino-Saint Vincent, una gara per super atleti che si correva negli anni ‘60 e che aveva una caratura nazionale e internazionale. Complicazioni respiratorie hanno aggravato il suo stato di salute, condizionato da problematiche che aveva in parte risolto e superato grazie anche all’aiuto della famiglia. Pierangelo era il figlio di Luigi, sopravvissuto al campo di sterminio nazista di Mauthausen. Ha vissuto...

su Luna Nuova di venerdì 21 febbraio 2020