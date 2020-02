Giaveno, le maschere salgono alla Sacra di S.Michele

Fervono i preparativi per il 70° “Carnevale giavenese”, anche quest’anno in notturna, organizzato dalla Pro loco con il sostegno della Città in programma sabato 7 marzo. Le iniziative “in maschera” partono già questo sabato, alle 15,30 con la visita della Famija dij Bergè alla Sacra di S.Michele insieme alle maschere ufficiali e alle autorità...

Su Luna Nuova di venerdì 21 febbraio 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!