Villarfocchiardo: i vigili del fuoco salvano un gatto su un albero

I vigili del fuoco volontari di Borgone-S.Antonino hanno recuperato un gatto su un albero a Villarfocchiardo, ad un'altezza di 10 metri. Dexter, questo il nome del gatto di razza Maine Coon, era sparito da casa da ieri e i suoi proprietari lo hanno rintracciato soltanto questa mattina intorno a mezzogiorno. Probabilmente era finito lì per sfuggire ad una delle volpi presenti in quella zona fra via Dante Alighieri e il parco avventura. Impossibile però recuperarlo a quell'altezza senza l'intervento dei vigili del fuoco.