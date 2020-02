S.Antonino: fiamme in un condominio, un ferito

Un vasto incendio si è sviluppato stasera, poco prima delle 20, in un alloggio all'interno del condominio di via Abegg 5, di fronte a piazza della Pace: all'interno era presente un uomo che è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco di Susa e dai volontari di Borgone-S.Antonino, intervenuti sul posto, e poi trasportato all'ospedale di Rivoli per accertamenti. Al momento del trasporto in ambulanza era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. L'intero palazzo è stato evacuato durante le operazioni di spegnimento. Al termine dei successivi sopralluoghi tre alloggi, compreso quello incendiato, sono stati dichiarati inagibili in attesa delle prove statiche che saranno effettuate nei prossimi giorni, mentre un quarto è stato dichiarato parzialmente inagibile.

