Borgone: caos Coronavirus, Carnevale ridotto ma i colori vincono

Colorato e festoso come sempre, ma anche un po’ scombussolato, inevitabilmente, dall’emergenza Coronavirus, che si è affacciata sul Carnevale di Borgone proprio mentre maschere e gruppi si apprestavano a sfilare per le vie del paese. Che fare allora? Farlo o non farlo, questo Carnevale, proprio nelle ore in cui domenica 23 febbraio arrivava dalla Regione l’ordinanza di sospendere fino a sabato 29 ogni attività che comportasse l’assembramento di persone? Proprio mentre altrove, vedi Rivoli, il Carnevale veniva annullato...

su Luna Nuova di venerdì 28 febbraio 2020