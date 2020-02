S.Ambrogio: il "Carnevale dei Borghi" slitta al 15 marzo

Il “Carnevale dei Borghi” si farà, ma non domenica 1° marzo, come inizialmente previsto: salvo controindicazioni, la nuova data è quella di domenica 15. L’amministrazione comunale di Sant’Ambrogio ha atteso fino all’ultimo, ieri sera, prima di decidere per il rinvio. L’intenzione era infatti quella di confermare la sfilata allegorica per questo fine settimana, dal momento che l’ordinanza del ministero della salute e della Regione Piemonte, che imponeva la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche a scopo aggregativo...

su Luna Nuova di venerdì 28 febbraio 2020