Almese, il Ricetto capitale delle Vie Francigene: il 14 inaugura la mostra

Per quattro settimane Almese si appresta a diventare virtualmente la capitale delle Vie Francigene piemontesi: da sabato 14 marzo a sabato 11 aprile il Ricetto per l’Arte di borgata San Mauro ospiterà la mostra fotografica “Il cammino del cielo, le Vie Francigene del Piemonte”, realizzata con il patrocinio della Regione e dell’Unione montana Valle Susa. Un evento di richiamo nazionale che si colloca nel solco tracciato proprio dall’Unione montana, che ha scommesso sulla Via Francigena come asse di sviluppo turistico ed economico...

su Luna Nuova di martedì 3 marzo 2020