Borgone, nuovi libri in biblioteca «ma ora servono giovani volontari»

Qualitativamente le forze non mancano, ma numericamente sono quelle che sono: per questa ragione la biblioteca comunale Gian Franco Vacchiotti, che ha sede in via Tarro Boiro 9, sopra l’ex cinema Ideal, è alla ricerca di nuovi volontari, meglio ancora se giovani, che possano dare man forte al gruppo che ogni settimana manda avanti le attività legate non solo al servizio di prestito libri, ma anche ai diversi eventi culturali proposti. I volontari che prestano assiduamente servizio sono al momento quattro: Mariadelfina Vair...

su Luna Nuova di martedì 3 marzo 2020