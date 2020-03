Caprie, il Pai si sblocca dopo 15 anni: «Così si potrà tornare a ristrutturare»

Via libera all’unanimità dal consiglio comunale, ieri sera, all’adozione del progetto preliminare della seconda variante strutturale al Piano regolatore per l’adeguamento al Pai. Detta così suona come un qualcosa di “molto burocratico” dietro a cui, in realtà, si nasconde un provvedimento di sostanza: con questa variante Caprie apre la strada che dall’autunno, salvo ulteriori intoppi, dovrebbe portare allo sblocco definitivo del Pai, Piano di assetto idrogeologico, eliminando i vincoli sui rii minori e sui centri storici di Caprie e Novaretto...

su Luna Nuova di martedì 3 marzo 2020