Sestriere: controlli antidroga a tappeto della guardia di finanza

70 veicoli controllati, oltre 200 le persone identificate. È il bilancio di una notte di controlli, quella appena trascorsa, che ha visto la guardia di finanza di Torino impegnata a Sestriere in un’attività di prevenzione, mirata a contrastare il traffico di stupefacenti ed episodi di microcriminalità. Alcuni equipaggi della compagnia di Susa e della tenenza di Bardonecchia, supportati dalle squadre cinofile del Gruppo Torino, hanno controllato per gran parte della notte, all’ingresso del Colle, sia le auto provenienti dalla val Chisone e dal Pinerolese, che quelle provenienti dalla valle di Susa. Centinaia le persone identificate e decine i grammi di sostanze stupefacenti sequestrati, sia a bordo delle autovetture fermate che occultate sulle persone, oltre a diversi spinelli già confezionati e pronti per essere consumati. Quantitativi di hashish e marijuana sono stati anche rivenuti nascosti all’interno di una transenna sita in un parcheggio posto nelle immediate vicinanze di un noto locale notturno di Sestriere, molto probabilmente sostanze “abbandonate” dai possessori alla vista dei finanzieri.