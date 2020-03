Giaveno, Comune in aiuto alle famiglie: sconto sugli scuolabus non utilizzati

L’amministrazione comunale inizia a ragionare su come andare incontro alle famiglie che hanno subito disagi a causa della chiusura delle scuole resasi necessaria per contrastare la diffusione del virus Covid-19. «È un momento difficile in cui dobbiamo essere tutti uniti e rispettare le regole - commenta il sindaco Carlo Giacone - Come istituzioni ci atteniamo alle decisioni prese a livello nazionale e regionale e cerchiamo di informare la popolazione nel miglior modo possibile. Non cediamo al panico, cerchiamo di essere lucidi e responsabili»...

Su Luna Nuova di venerdì 6 marzo 2020

