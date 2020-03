Venaus, l'ultimo saluto al sindaco Tournour: «Uomo con la schiena dritta»

La folla in chiesa, tanti sindaci e amministratori in fascia tricolore, la banda che suona “Bella ciao” e “La canzone del Piave”, i vessilli dei combattenti, dei partigiani e delle associazioni del paese, il vento, che da queste parti non può mancare, e il freddo, a rendere un po’ più triste il commiato. Venaus ha tributato l’ultimo omaggio ad una della sue figure più illustri, Elso Tournour, scomparso a pochi giorni dal suo 95° compleanno…

Su Luna Nuova di venerdì 6 marzo 2020