S.Antonino, la storica farmacia lascia la sua casa: andrà sulla statale

Un po’ come il municipio e la chiesa, la farmacia rappresenta uno di quei punti di riferimento irrinunciabili per ogni piccola comunità. Lo è a maggior ragione in una realtà come Sant’Antonino, dove è lì, nello storico edificio di via Torino 147, praticamente da tre secoli: fu infatti una delle prime cento farmacie del Regno di Sardegna autorizzate da Re Carlo Emanuele nel marzo 1732. Non sarà più così dal 2021, quando verosimilmente nei primi mesi dell’anno la farmacia traslocherà nei locali di via Moncenisio 137, lungo la statale 25...

su Luna Nuova di venerdì 6 marzo 2020