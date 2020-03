Caprie, fuga di gas e principio d’incendio in viale Kennedy

È stata una fuga di gas, collegata ad un probabile cortocircuito del contatore, a provocare il principio d’incendio che sabato 7 marzo ha tenuto in forte apprensione i residenti nei palazzi di viale Kennedy 33, lungo il rettilineo che unisce Caprie e Novaretto. L’episodio è avvenuto intorno alle 14: a dare l’allarme sono stati alcuni condomini, a cui non è sfuggita la fiammata che ha bruciato alcuni vasi posti sul balcone dell’alloggio interessato, nelle immediate vicinanze del contatore. Il fumo, a quel punto, ha annerito...

su Luna Nuova di martedì 10 marzo 2020