La grande fuga verso le piste da sci, ma da oggi sono tutte chiuse

Non è passato inosservato il pienone delle stazioni sciistiche dell’alta valle nell’ultimo fine settimana, cosa che ha suscitato più di una polemica per via della grande possibilità di contagio rappresentata dalle inevitabili code e dalla concentrazione di sciatori anche nei locali pubblici. Le stazioni sciistiche di Valle d’Aosta, Trentino e Alto Adige, regioni e provincie a statuto speciale e quindi anche più autonome nel poter prendere delle decisioni, da ieri sono chiuse, mentre quelle di Bardonecchia e della Via Lattea continuano a rimanere aperte fino alla giornata di ieri anche se si va verso una probabile chiusura, che Bardonecchia ha tra l’altro ufficializzato nella serata di ieri, seguita poco più tardi anche dalla ViaLattea…

Su Luna Nuova di martedì 10 marzo 2020