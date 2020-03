S.Ambrogio, il Laghetto dei Camosci cerca un gestore: parte il bando

Torna in pista il “Laghetto dei Camosci”, pronto a voltare pagina e ad aprire una nuova stagione: il Comune di Sant’Ambrogio, proprietario dell’area, ha infatti pubblicato il bando per la selezione delle manifestazioni di interesse per la gestione del punto di osservazione naturalistico di strada Antica di Francia, ai piedi della Sacra di San Michele, chiuso al pubblico ormai dall’anno scorso. Le domande andranno presentate entro il termine perentorio delle ore 12 di martedì 31 marzo presso l’ufficio protocollo del Comune di Sant’Ambrogio o attraverso...

su Luna Nuova di martedì 10 marzo 2020