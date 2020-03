Maurizio e Roberta, prigionieri in casa ad Abbiategrasso

Aveva scelto di cambiare lavoro e anche un po’ la sua vita. Ma non pensava che questo cambiamento fosse così radicale, complice l’emergenza coronavirus. Maurizio Martoia, 31 anni, di Villarfocchiardo, dallo scorso 1° febbraio si è trasferito nel milanese per motivi di lavoro. Dopo quasi 12 anni in Fca ha scelto la Hyundai e la sua sede milanese, dove è product manager. Ha trovato casa ad Abbiategrasso, nell’hinterland meneghino, e lì si è trasferito con la compagna Roberta Ariu Zanor, di Chieri. Un importante scalino salito nella carriera, ma un ostacolo imprevisto per la propria vita. Da domenica infatti Maurizio e Roberta sono in piena zona rossa in seguito al decreto governativo pubblicato sabato notte e non possono tornare in Piemonte almeno fino al 3 aprile, salvo complicazioni…

Su Luna Nuova di martedì 10 marzo 2020