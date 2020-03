Giaveno, l’Auser in trincea per gli anziani

La particolare situazione sanitaria influisce in modo significativo sull’associazione che a Giaveno più di tutte su occupa degli anziani: l’Auser. «In questo momento l’unica attività che svolgiamo è accompagnare le persone agli ospedali e case di cura, non siamo organizzati per fare altre attività, come fargli la spesa e consegne a casa - spiega il presidente Dino Casalis - Non abbiamo avuto modo di organizzarci, anche perché siamo un’associazione costituita da volontari tra cui molti ultra 60enni e 70enni. Tutta gente costretta a stare a casa». I volontari stessi si esporrebbero a dei rischi se venissero impiegati per questo tipo di attività...

Su Luna Nuova di venerdì 13 marzo 2020

