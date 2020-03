«Strage di alberi sulla strada per il Col del Lys: è uno scempio»

Piantare alberi, lo confermano anche gli scienziati, può essere la soluzione più economica e naturale per contribuire a salvare il pianeta e a ridurre l’effetto dei cambiamenti climatici. Ecco allora che quella “strage di piante” lungo la strada provinciale che da Almese sale al Colle del Lys proprio non va giù a Guido Parodi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Grugliasco, abituale frequentatore della montagna di Rubiana. Per l’amministrazione comunale, autrice dell’intervento, si tratta però di una scelta dolorosa ma inevitabile...

su Luna Nuova di venerdì 13 marzo 2020