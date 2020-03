S.Antonino: da lunedì 16 parte la spesa a domicilio per gli over 65

Prenderà il via a partire da lunedì 16 marzo il servizio di spesa a domicilio che anche l'amministrazione comunale di Sant'Antonino, come molti altri comuni valsusini, ha deciso di organizzare per sostenere le fasce più deboli della popolazione durante l'emergenza Coronavirus. L'iniziativa, intitolata "Ci pen-SIAMO noi", è pubblicizzata sia sui canali social del Comune, sia tramite locandine affisse nelle bacheche e in altri luoghi pubblici. Il servizio è promosso in collaborazione con il gruppo scout e altri volontari ed è rivolto alle persone over 65 per l’acquisto di generi alimentari e di farmaci. Per poterne usufruire bisognerà chiamare il numero 011/ 9639925 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11,30: il cittadino potrà consegnare la lista della spesa ed essere informato sulla modalità del servizio. La consegna è prevista dalle 16 alle 18,30. «In questo momento di grande difficoltà - afferma il consigliere comunale Jonathan Fazari, che si sta occupando dell'iniziativa - abbiamo pensato di organizzare un servizio che coinvolgesse tutte quelle persone che ci hanno contattato per mettersi a disposizione della comunità. Sono molto contento perchè abbiamo già raccolto parecchie adesioni».