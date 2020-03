Almese: anche la Finder "resta a casa", produzione ferma per due settimane

Anche la Finder "resta a casa", nonostante l'ultimo decreto del governo non preveda lo stop delle attività industriali per l'emergenza Coronavirus: dopo aver adottato, ormai da qualche settimana, misure straordinarie di prevenzione come frequenti turni di sanificazione di tutti gli ambienti e la modifica degli spazi di lavoro, l'azienda multinazionale italiana ha ora deciso di sospendere per due settimane le operazioni nei reparti produttivi degli stabilimenti di Almese e Sanfront (Cuneo). Il fermo della produzione durerà da lunedì 16 a venerdì 27 marzo compresi ed è motivato, oltre che dall’obiettivo primario di salvaguardare la sicurezza dei collaboratori, dall’impatto che la gestione dell’emergenza sanitaria sta avendo sull'organizzazione del lavoro, nonché sul corretto svolgersi delle attività di approvvigionamento e di spedizione.

«Al fine di assicurare i minori disagi possibili ai propri clienti e partner, Finder si impegna a salvaguardare tutti i servizi essenziali e di comunicazione con il pubblico. In questo senso viene garantita la gestione di ordini, l’assistenza tecnica e commerciale mediante le modalità che verranno comunicate tramite i canali ufficiali dell’azienda (www.findernet.com e pagine social) - spiega l'azienda in una nota - i giorni di chiusura saranno coperti, nei confronti dei collaboratori, prioritariamente dagli istituti contrattuali secondo le norme vigenti, con riserva di usufruire degli ammortizzatori sociali a disposizione, ordinari o speciali. Questa decisione, importante ed impegnativa per tutta l’organizzazione Finder, è ovviamente rivolta a fornire il massimo contributo al contenimento della diffusione del virus Covid-19, nella piena convinzione che con lo sforzo di tutti si possa uscire insieme il prima possibile da questa situazione di emergenza. Finder ha invitato i propri collaboratori, nello spirito dell’emergenza e delle norme da poco emanate, a rimanere in casa, insieme ai propri familiari, in attesa di una pronta ripartenza».