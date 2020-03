"Andrà tutto bene": il cantautore di Susa racconta la resistenza al virus

Thomas Moschen e Steven Patrick Piu hanno 30 anni e abitano a Milano. Steven Patrick è di origini segusine e si è di recente trasferito nel capoluogo lombardo per convivere con la compagna Silvia. Il 12 marzo, durante la pandemia mondiale causata dal Covid-19 hanno composto al telefono, in 20 minuti, collegandosi in remoto ognuno da casa propria, questo brano, in due giorni hanno registrato a distanza le proprie parti, hanno prodotto la canzone e hanno montato il video. Un video di 4 minuti, composto montando una selezione delle centinaia di immagini inviate dal popolo del web dopo il loro appello in rete. «Volevamo fare qualcosa per sensibilizzare la gente a non uscire di casa - spiega Steven Patrick Piu - e l'abbiamo fatto a modo nostro, con la cosa che sappiamo fare meglio, la musica». Il video si intitola "Restiamo a casa" ed è visibile su youtube al link https://www.youtube.com/watch?v=LD6MVysAB4Q