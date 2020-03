Avigliana, mucche a spasso in autostrada: lieve tamponamento

Ha provocato anche un lieve tamponamento fra due autovetture la presenza di alcune mucche sulla carreggiata in direzione di Bardonecchia dell'A32, all'altezza dello svincolo di Avigliana Est. L'episodio è avvenuto alle 14,50 circa, quando la sala operativa della polizia stradale di Susa ha ricevuto la segnalazione. Dopo pochi minuti è giunta sul posto una pattuglia che ha subito provveduto a radunare gli animali, che effettivamente si trovavano sulla carreggiata, ed a farli uscire dalla sede autostradale. Da una prima ricostruzione gli animali si sono allontanati dal terreno dove stavano pascolando e, dopo aver percorso lo svincolo, si sono ritrovati sulla carreggiata nord della Torino-Bardonecchia. Sono in corso le indagini per individuare il proprietario degli animali e comprendere le motivazioni per le quali siano sfuggiti alla vigilanza.