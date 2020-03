Buttigliera, al via i lavori per sostituire tutti i vecchi lampioni con i nuovi led

La scorsa settimana sono iniziati a Buttigliera i lavori preliminari per la sostituzione di tutti i lampioni del paese con corpi illuminanti a led. Un altro passo verso la sostenibilità ambientale per il Comune. Il progetto oltre a migliorare la qualità del servizio con lampade di ultima generazione, ha un significativo risvolto ambientale. Gli apparati a led infatti consumano meno di quelli tradizionali, abbattendo quindi i consumi a tutto vantaggio dell’ambiente. «La nostra amministrazione continua convintamente a perseguire la strada di politiche di salvaguardia e rispetto ambientale, anche con un progetto importante come questo - spiega il sindaco Alfredo Cimarella - Progetto le cui basi abbiamo posto già nei mesi scorsi, investendo nella progettazione, dotandoci di un documento pronto per essere proposto agli enti finanziatori non appena se ne fosse presentata l’occasione. Siamo stati premiati, ottenendo l’attribuzione di un contributo economico così importante e in queste settimane abbiamo potuto avviare i lavori».

Il progetto prevede la completa sostituzione della rete di illuminazione pubblica municipale, cambiando centinaia di corpi illuminanti con apparati più performanti a led. Un investimento importante, considerando l’entità del progetto, che si aggira attorno al mezzo milione di euro, di cui 400mila da fondi europei gestiti dalla Regione Piemonte, e i restanti 100mila stanziati la scorsa estate dal consiglio comunale con una variazione di bilancio ad hoc. Un’azione che va a vantaggio dell’ambiente, proseguendo il lavoro di efficientamento energetico di tutti gli edifici pubblici già condotto negli scorsi anni, ma anche a vantaggio delle casse comunali: «Preventiviamo un risparmio sulla bolletta energetica del Comune, alla voce illuminazione pubblica, di ben il 40-50 percento - continua il sindaco - Risparmi che si liberano a beneficio del capitolo delle spese correnti del nostro bilancio, utilizzabili quindi per altre voci, con una doppia ricaduta positiva sulla nostra comunità».