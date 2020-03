Comuni olimpici e Coronavirus: l'Unione montana Via Lattea apre il Coc

Con i sindaci delle montagne olimpiche in allarme per l'arrivo dei turisti delle seconde case, che potrebbe rivelarsi fonte di contagio da Coronavirus, dopo il primo caso positivo riscontrato giovedì a Sauze d'Oulx, stamattina l'Unione montana comuni olimpici Via Lattea ha ufficialmente aperto a Cesana, presso la sede dell'ente, il suo Coc (Centro operativo comunale) allargato ai comuni di Usseaux ed Oulx, oltre ai sei che già fanno capo all'ente (Cesana, Sauze d'Oulx, Claviere, Sestriere, Sauze di Cesana e Pragelato). Gli obiettivi sono quelli di attivare tutte le risorse di comuni, forze dell’ordine, associazioni di volontariato della protezione civile (vigili del fuoco, volontari, soccorso alpino, Ana) e organizzazioni di servizi di assistenza alla popolazione, come la spesa e la consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci. Si pensa inoltre di organizzare appositi servizi di sanificazione degli ambienti pubblici, come strade e piazze, più frequentati a partire da domani. È previsto anche un potenziamento del servizio di controllo rispetto alla viabilità e alla movimentazione delle persone, in linea con la richiesta di regolamentare i flussi turistici che il presidente dell'Unione montana, Maurizio Beria d'Argentina, ha presentato nei giorni scorsi al prefetto di Torino, Claudio Palomba. Il Coc procederà poi al controllo dell’applicazione delle regole nelle attività commerciali aperte e dei prezzi. «Insomma, una serie di misure a tutela e garanzia della salute di tutti i cittadini dell’Unione montana dei comuni olimpici della Via Lattea», afferma Beria d'Argentina.