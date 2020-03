Giaveno: Caritas e Comune portano spesa e farmaci a casa

Il Comune di Giaveno e la Caritas delle parrocchie S.Lorenzo e S.Giacomo di Giaveno e S.Giovanni Battista di Valgioie da oggi sono operativi per fornire il servizio di spesa a domicilio per i soggetti fragili e le persone che non possono muoversi. In particolare i volontari si occupano di fare la spesa, del ritiro dei farmaci presso le farmacie, delle commissioni alle Poste e altre necessità indemandabili.

Il servizio ha attivato un numero unico di rifermento, 351/ 9653550, attivo dalle 9 alle 21, a cui risponderà un operatore, che una volta individuata la persona e la sua necessità, smisterà la richiesta ad uno dei volontari che si recherà all’abitazione del richiedente, previo contatto telefonico, e provvederà a svolgere quanto richiesto. L’importo riguardante la commissione da svolgere verrà consegnato dalla persona che richiede il servizio al volontario prima di svolgere il servizio stesso. Il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza.

«Giaveno in momenti di emergenza ha sempre dimostrato grande solidarietà e impegno, anche stavolta sarà così - commenta il sindaco Carlo Giacone - Ringrazio tutti i volontari che in questo difficile momento si sono messi a disposizione delle persone più bisognose per il servizio utile a tutti coloro che per vari motivi non possono uscire di casa nemmeno per motivi di necessità». «In un momento di difficoltà - aggiunge il parroco don Gianni Mondino - è giusto che tutti abbiano possibilità di dare una mano: aldilà della fede o della pratica religioso, ci sono una comune umanità e solidarietà. Il servizio che abbiamo approntato si è voluto fare in collaborazione con il Comune per lavorare in rete, rendendo il tutto più efficiente».