Giaveno, anche la Croce rossa locale consegna cibo e farmaci a casa

Anche la Croce rossa locale attiva il servizio di consegna della spesa e farmaci a domiclio per le perone in difficoltà. «Abbiamo aderito alla campagna nazionale della Croce Rossa Italiana “Cri per te”: attraverso il numero verde nazionale 800065510 qualunque cittadino della val Sangone over 65, fragile o immunodepresso potrà infatti attivare gratuitamente il servizio di consegna farmaci e derrate alimentari a domicilio rivolto alle persone in difficoltà dei Comuni di Coazze, Valgioie, Giaveno, Trana, Reano e Sangano», spiega il presidente Gabriele Donvito.

«Sebbene un sempre crescente numero di volontari in queste settimane sia destinato all'attività di soccorso urgente a supporto del sistema di emergenza territoriale nonché al servizio di trasporto sanitario a supporto di Asl e famiglie, è proprio in questo particolare momento storico che la nostra associazione è chiamata ad intensificare la propria azione quotidiana in favore delle persone più vulnerabili mettendo in pratica nella maniera più straordinaria possibile il “tempo della gentilezza - prosegue il preidente Cri - Sono migliaia i volontari Cri che in queste ore continuano a garantire il loro costante lavoro di supporto e aiuto in favore delle persone più fragili: spesa a domicilio, trasporto infermi, consegna farmaci e beni di prima necessità rappresentando i principali bisogni della popolazione in questi difficili giorni di emergenza. Essere vicini alle persone fragili e garantire, sempre e comunque, la sicurezza dei volontari Cri: è con questo obiettivo che siamo chiamati ad agire in modo efficace per mettere in campo misure di intervento straordinarie e condivise per garantire la capacità di risposta su tutto il territorio nazionale, nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti. Le tre parole d'ordine in questo momento sono smart, safe e kind: continuiamo ad assistere la popolazione con intelligenza e creatività, in sicurezza e con gentilezza, sempre attenti al prossimo».