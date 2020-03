Giaveno, le lezioni di danza in diretta per stare uniti

«Buongiorno ballerini. Non vediamo l’ora di rivedervi e ballare con voi in questa nuova aula. Anche la segreteria ha una nuova parete. Continuate a mandarci le vostre foto e i vostri video mentre danzate a casa o in giardino. Dalla prossima settimana vi offriremo delle lezioni in diretta Facebook on line». Lo dice Alessandra Pomata, di Arte in Movimento, che da domani, lunedì 16 marzo, offrirà delle lezioni da danza “base”, che potranno essere seguite da casa attraverso la diretta Facebook sul profilo della scuola. Il primo appuntamento è alle 18 con la lezione “alla sbarra”. «È una lezione di sbarra di danza classica di livello intermedio, adatta a tutti quelli che vorranno unirsi a noi - spiega l’insegnate - Si tratta della prima parte della lezione “normale”. La farò da casa, utilizzando una sedia come sostituta della sbarra che normalmente è presente nelle scuole di danza. Si può tranquillamente usare una delle sedie che tutti abbiamo in casa e un abbigliamento comodo».

L’idea, ovviamente, è frutto del difficile momento che tutto il paese sta vivendo. In particolare dell’impossibilità di uscire di casa e avere una normale socialità. «Eh, è un bell’ostacolo da superare. Io ci sto provando mantenendo vivo il rapporto con i miei soci ed i miei allievi. Provo a proporre dei compiti danzeremo da fare a casa anche con i genitori e propongo delle lezioni online. Certo non è la stessa cosa insegnare a distanza. Penso comunque che la cosa più importante sia mantenere il rapporto umano facendoci sempre sentire uniti». A quella di lunedì 16 marzo ne seguiranno altre che saranno puntualmente annunciate sui canali social di Arte in Movimento.

qui il link per seguire la lezione