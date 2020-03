Avigliana, soccorsa con la gru dei pompieri

Una banale caduta in casa e il conseguente infortunio. È il motivo per cui sabato scorso i vigili del fuoco (squadra 41 di Grugliasco, nucleo Saf-Speleo alpino fluviale e Nbcr-Nucleare biologico chimico radiologico) sono dovuti intervenire in città con la gru per aiutare i paramedici del 118 a soccorre una donna. La signora, in sovrappeso, non poteva essere portata all’ambulanza con la lettiga attraverso la tromba delle scale per le difficoltà di manovra. Così si è deciso di calarla con la gru, facendola uscire da una finestra. Un intervento spettacolare, ma con un equivoco di fondo: si è pensato che la donna fosse un sospetto caso di Coronavirus, ipotesi accreditata anche da un tweet dell’ufficio stampa nazionale dei vigili del fuoco. In realtà i soccorritori erano attrezzati con tute, guanti e mascherine per motivi precauzionali, come si conviene in questo momento. Non per un sospetto di contagio. In ogni caso, la donna è stata sottoposta al tampone per rilevare la presenza del Covid-19, con risultato negativo.