Meteo: da martedì torna a splendere il sole su valli e cintura

a cura di STEFANO CIARLO (Meteo Valle Susa)

Il rafforzamento di un campo di alta pressione sulle nostre zone favorisce il graduale dissolvimento delle nubi basse, che fino a ieri avevano reso grigi i cieli sulle zone di pianura e fondovalle. Di conseguenza, la giornata di oggi si presenterà in gran parte soleggiata, se si eccettua il transito di qualche velatura e residue nubi basse al primo mattino a ridosso delle zone pedemontane. Tra mercoledì e giovedì seguiterà ad essere protagonista il sole su gran parte del territorio. Considerata la persistenza di una debole corrente da est nei bassi strati, non si esclude che di tanto in tanto possa formarsi qualche banco nuvoloso basso tra pianure e primi tratti di valle. Temperature in generale aumento, su valori nel complesso primaverili.

MARTEDÌ 17 MARZO: in prevalenza soleggiato su tutto il territorio, a parte il transito di alcune velature e possibili residui addensamenti bassi sulle pianure e i primi tratti di valle al primo mattino. Venti deboli a tutte le quote, con brezze diurne sul fondovalle. Temperature massime sui 15/18 °C tra fondovalle e pianura e sui 7/11 °C a 1500 metri, minime sui -1/4 °C tra fondovalle e pianura e sui -2/2 °C a 1500 metri.

MERCOLEDÌ 18 MARZO: cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata, possibile temporaneo addensamento di nubi basse tra la pianura e i primi tratti di valle. Ventilazione debole o moderata da est al piano e da nord in quota. Brezze diurne in valle. Temperature massime sui 17/20 °C tra fondovalle e pianura e sugli 8/12 °C a 1500 metri, minime sugli 1/7 °C tra fondovalle e pianura e sugli 0/5 °C a 1500 metri.

GIOVEDÌ 19 MARZO: cielo poco nuvoloso, con prevalenza di sole su tutto il territorio. Venti deboli o moderati in quota, deboli al piano con brezze diurne in valle. Temperature massime sui 16/20 °C tra fondovalle e pianura e sugli 8/11 °C a 1500 metri, minime sui 2/7 °C tra fondovalle e pianura e sugli 0/5 °C a 1500 metri.