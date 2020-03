Raccolta rifiuti: le raccomandazioni dell'Acsel per i positivi al virus

Clicca sulla foto per scorrere la gallery

L’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19 influenza anche il mondo di smaltire i rifiuti di casa. In particolare per i cittadini risultati positivi al virus che sono in quarantena a casa. Chi fosse risultato positivo al tampone dovrà utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro, all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata. Una circolare a firma dell’Unità di Crisi “Emergenza Coronavirus Covid-19, indicazioni sul trattamento dei rifiuti urbani”, è stata inviata dalla Regione Piemonte alla Città metropolitana di Torino, alle Province, a tutti i Comuni, alle Prefetture e agli otto Consorzi di Bacino presenti sul territorio metropolitano. Dopo un parere espresso dall’Istituto Superiore di Sanità al Ministero della Salute, è stato diramato un documento che illustra le nuove linee di indirizzo per lo smaltimento di rifiuti extra ospedalieri dalle abitazioni private, prodotti dai pazienti positivi al coronavirus in isolamento domiciliare.

Il consueto smaltimento nei contenitori per i rifiuti urbani potrebbe creare problemi di salute per i cittadini e gli operatori addetti alla raccolta. Il provvedimento divide in due tipologie la raccolta dei rifiuti: quelli cosiddetti urbani prodotti nelle nostre abitazioni dove soggiornano in questo periodo soggetti positivi al tampone che si trovano in isolamento o in quarantena obbligatoria, per i quali sono raccomandate le misure elencate nella infografica che trovate nella gallery. E poi ci sono i rifiuti urbani prodotti dalla popolazione non soggetta a quarantena, che devono continuare a essere smaltiti con la normale raccolta differenziata. In caso di restrizioni, i rifiuti devono essere raccolti nel contenitore dell’indifferenziata, indipendentemente dalla loro natura (compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti). Acsel ha inoltre sospeso il servizio di ritiro degli ingombranti sul territorio. Potranno comunque essere conferiti direttamente all’Ecocentro.