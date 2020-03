Almese: primo caso positivo al Coronavirus

Un caso positivo al Coronavirus, il primo, anche sul territorio di Almese: la comunicazione ufficiale è stata fornita ieri sera, lunedì 16 marzo, dall'Asl To3 all'amministrazione comunale. Il cittadino si trova attualmente in quarantena nella propria abitazione ed è sottoposto a controlli costanti da parte delle autorità sanitarie. «La situazione è sotto controllo - dichiara la sindaca Ombretta Bertolo - Dal momento che il cittadino è risultato positivo al tampone, il caso è stato circoscritto: il contagiato presenta i sintomi della febbre. Le condizioni generali di salute sono buone. È il primo caso nel nostro comune ed era prevedibile, visti i casi nei comuni limitrofi della val Susa. Per questo invito i cittadini a non preoccuparsi eccessivamente, ma ad avere comportamenti responsabili nei confronti dell'emergenza da Covid-19: restiamo a casa ed evitiamo i contatti il più possibile. Evitare gli spostamenti, se non per casi strettamente necessari, e limitare al massimo i contatti con altre persone, è l’unica strada che abbiamo per vincere questa emergenza. Ricordo a tutti che uscire per fare la spesa è possibile, ma solo nel negozio più vicino alla propria abitazione, altrimenti, in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, sono previste pesanti sanzioni. A nome dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità almesina, auguro pronta guarigione al nostro concittadino».