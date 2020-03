Avigliana, anche i commercianti si organizzano per le consegne a domicilio

L’Unione Commercianti ed Artigiani lancia la propria campagna di consegna della spesa a domicilio, affiancandosi a quella già organizzata da Comune, Protezione civile e Ecovolontari. Si tratta si “#stateacasaveniamonoi”: «Proponiamo ai cittadini la consegna delle merci a domicilio al fine di limitarne gli spostamenti, soprattutto per gli over70 - spiega il vicepresidente dell’Unione Cesare Flagella - Il progetto è stato subito ben accolto da molte attività che hanno aderito senza indugi e molte altre se ne aggiungono ogni giorno, pertanto chiediamo di monitorare costantemente la pagina Facebook dell'Unione Commercianti e Agiani dove sarà pubblicata la lista sempre aggiornata».

Al momento ogni negozio provvede in proprio alla consegna della merce mettendosi d'accordo con i clienti che ne chiederanno il servizio, tuttavia dovesse protrarsi la situazione e aumentare la mole di richieste, si sta già ipotizzando di organizzare le consegne con un eventuale vettore comune. «La massiccia adesione al progetto è un ulteriore testimonianza di come il piccolo commercio ed i negozi di vicinato siano una risorsa preziosa per il territorio e la comunità, pur essendo spesso penalizzate dal proliferare delle catene della grande distribuzione, continuano ogni giorno a combattere per dar vita alla propria città», conclude Flagella. Per usufruire del servizio basta chiamare il negozio prescelto ed effettuare l’ordine, concordando direttamente con l’esercente la consegna.

Generi alimentari e ristorazione:

Antico Forno Del Paschè, panetteria, 346/ 6665801

Avilius Caffetteria Osteria, ristorazione, 348/ 2960278

Birrificio Laval, ristorazione, 3938014714

Caffetteria La Fabbrica, ristorazione, 333/ 4248622

Cooperativa Il Ponte, 011/ 9311288

El Mundo, ristorazione, 342/ 5039557

Gelateria Florian, 329/ 1021524

Il Gatto e La Volpe, ristorazione, 392/ 6190148

La Greppia, gastronomia, 011/ 1887 2575

Macelleria Da Pippy, 349/ 5679289

Mary Market, alimentari, 329/ 2754510

Non Solo Pane, alimentari, 329/ 0747725 - 329/ 7264780

Pasticceria Panicco, 011/ 9328126

Pizza Food, pizza d'asporto, 327/ 1503333

Pizzeria Charlie 3, pizza d'asporto, 011/ 9313233

Pummarò, pizzeria, 011/ 19660134

White Cafè, pizzeria, 338/ 6283096

Attività Varie:

Farmacia Torre, 392/ 3279988

Alex Camper, riparazioni e manutenzioni camper, 330/ 7404667

Arat 2000 ricambi auto, 011/ 9348175

Avigliana Party, materiali per feste e allestimenti, 392/ 4737207

Citycar Srl, servizio officina e revisioni, 011/ 9367408

Cyclo, vendita e riparazioni bici, 389/ 9886704

Emporio, ferramenta, 393/ 9897321

Erboristeria del Corso, 333/ 2846794

Flash Moda, prodotti per capelli ed igiene della persona, 334/ 3343963

Gioielleria Stecco, 353/ 4056910

Glass Doc, riparazione e sostituzione cristalli auto, 389/ 5322654

Graphicservice, copisteria e grafica, 011/ 9320901 - 370/ 3102743

Il Quadrifoglio, ferramenta, 338/ 4955765

La Cornice di Avigliana, cornici dipinti, 011/ 9342277

La Primula Flower & Coffe, fiori e piante, 336/ 216227

Mercatino dell'Usato, 327/ 4754592

Merceria del Corso, 339/ 3259953

Oasi del Bucato, lavanderia, 338/ 8890249

Ottica Masoero, 339/ 3208839

Ottica Paiola, 335/ 1354774

Scarato Mauro, prodotti ufficio, 333/ 3136063

Studio Dentistico Tedeschi, per urgenze, 340/ 7127757

Tutto Bimbi, abbigliamento e intimo bambini, 320/ 2654191