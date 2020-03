Coronavirus: alcuni casi positivi a S.Ambrogio, due a Condove

Alcuni casi positivi a Sant'Ambrogio, due accertati a Condove a cui si aggiunge un altro cittadino condovese, ricoverato da tempo per problemi di salute pregressi, che è mancato nelle scorse ore risultando positivo al Coronavirus. Lo hanno comunicato nel pomeriggio i rispettivi sindaci sulle pagine facebook dei due comuni. La prima cittadina di Sant'Ambrogio Antonella Falchero ha ufficializzato «la comparsa di alcuni primi casi di positività da Coronavirus sul nostro territorio e di alcune persone messe in quarantena». Questi primi casi «sono la conferma di quanto ampiamente previsto dagli esperti: l'Asl sta gestendo in piena sicurezza questi casi secondo un preciso protocollo per cui è cura dei sanitari verificare tutti i possibili contatti avuti dai positivi per monitorare eventuali contagi».

Al sindaco di Condove, Jacopo Suppo, la notizia dei due casi positivi è stata annunciata stamattina dal servizio di protezione civile della Città metropolitana: «Le persone interessate, il cui quadro clinico risultava già precario prima dell'esplosione di questa epidemia, sono ricoverate da alcuni giorni presso una struttura ospedaliera e saranno sottoposte a tutti i trattamenti medici che si renderanno necessari». In riferimento al cittadino condovese deceduto nelle scorse ore e già ricoverato per patologie pregresse, come comunicato al Comune dall'Asl To3, «l'unica persona della famiglia che ha avuto contatti recenti con il contagiato è già stata posta in isolamento fiduciario. Sono vicino alla sua famiglia, che sta vivendo ore difficili non solo per il lutto, ma anche per l'isolamento che ne consegue». Nei loro comunicati, entrambi i sindaci rinnovano l'appello alla popolazione a stare a casa il più possibile e ad evitare relazioni sociali per contrastare in ogni modo la diffusione del virus.