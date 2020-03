Chiusa S.Michele: un caso positivo alla Savio Thesan, la fabbrica si ferma

La Savio Thesan spa di Chiusa San Michele, azienda metalmeccanica che occupa circa 220 dipendenti, è chiusa da oggi dopo che nella giornata di ieri, martedì 17 marzo, è stato riscontrato un caso positivo al Coronavirus tra i lavoratori dello stabilimento di via Torino 25, lungo la statale 25 del Moncenisio. La persona coinvolta era già a casa in malattia da diversi giorni. Il fermo produttivo proseguirà fino a venerdì 27, con la ripresa prevista, salvo ulteriori contrordini, nella giornata di lunedì 30. «Da sempre la Savio Thesan è attenta alla salute e alla sicurezza dei propri dipendenti - spiega il direttore generale Mauro Bertotti - una volta avuta la notizia della positività è stata immediatamente comunicata la sospensione delle attività, avendo cura di non creare assembramenti e consentendo ai lavoratori di tornare a casa. Abbiamo ritenuto opportuno sospendere la produzione fino alla fine della prossima settimana: utilizzeremo questi dieci giorni per procedere a una sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro, inibendo a tutti l'accesso all'interno dello stabilimento. In questo lasso di tempo non sospenderemo completamente le attività: saremo presenti in modalità ridotta attraverso lo "smart working" e il back office per i clienti, via mail e via telefono, in base a ciò che consente il difficile momento che tutti indistintamente stiamo attraversando».