Coronavirus, primi casi ad Avigliana: «Basta stare nei parchi, ora più controlli»

Anche Avigliana conta i primi casi positivi di Coronavirus, comunicati ufficialmente dall'Asl e dal servizio di protezione civile della Città metropolitana: alcuni sono ricoverati negli ospedali, altri meno gravi in isolamento domiciliare. Fin da sabato 7 marzo è stato aperto il Coc, Centro operativo comunale, in applicazione delle procedure della protezione civile. Il sindaco Andrea Archinà rassicura sul fatto che si tratti di casi isolati e sotto controllo, ma allo stesso tempo stigmatizza il comportamento di alcuni cittadini che continuano a sostare in parchi e giardini, diventando così complici dell’aumento dei rischi di diffusione della malattia.

Il primo cittadino invita pertanto tutti gli aviglianesi a restare a casa e a rispettare il divieto di spostamenti non necessari e non autorizzati come da disposizioni dell'ultimo decreto del presidente del Consiglio. «Chi esce - ricorda Archinà - vanifica gli sforzi di tutti coloro che in questo momento stanno tentando di combattere il virus, siano essi ammalati o personale sanitario a cui va il nostro plauso e la nostra più grande riconoscenza. Stare a casa è un dovere a cui tutti noi non dobbiamo né possiamo sottrarci. Annuncio quindi che, anche in considerazione dei numerosi casi positivi concentrati nella prima cintura torinese, e delle ordinanze di chiusura di luoghi pubblici adottate da alcuni comuni, a partire da domani si intensificheranno i controlli da parte della polizia locale per vigilare sull’osservanza delle disposizioni».

Gli spostamenti consentiti sono solo quelli dimostrabili e con autocertificazione, in base ai quali è possibile recarsi al lavoro; fare la spesa, uno per famiglia, riducendo le uscite (non più di una volta al giorno) e recandosi nei luoghi più vicini possibili; uscire per motivi di salute o per accudire i propri cari che necessitino di assistenza; la normale attività motoria può essere effettuata fuori dalle aree verdi e dai parchi pubblici, vicino a casa e per un periodo di tempo limitato, evitando di muoversi in gruppi, anche piccoli. «L’amministrazione comunale è costantemente impegnata nel monitorare la situazione, confrontandosi con le istituzioni sanitarie. E per offrire il supporto ai cittadini per superare le criticità di questa emergenza. Gli uffici comunali sono raggiungibili telefonicamente e in casi eccezionali sono anche aperti su appuntamento».

Gli aggiornamenti sull'emergenza sono disponibili sui vari canali informativi: il sito internet istituzionale www.comune.avigliana.to.it, www.avigliananotizie.ite la pagina facebook del Comune di Avigliana. «Questo - conclude il sindaco - è il momento del giusto equilibrio tra il senso di responsabilità collettiva e quello della fiducia verso la progressiva risoluzione dell’emergenza. L’Italia e con esso la nostra Avigliana sapranno certamente superare questo momento difficile e guardare al futuro con rinnovata fiducia. In che modo riuscirci, come sempre, dipende da ognuno di noi». A questo indirizzo è disponibile il videomessaggio di Archinà: http://avigliananotizie.it/wp-content/uploads/2020/03/EmergenzaCovid-19.mp4