Sangano, «Anche noi meritiamo un supereroe»

Sono tempi buoi, tanto bui che si sente la necessità di un supereroe che ci aiuti. Il Comune ha pensato di farlo creare dai cittadini più piccoli: i bambini. Bimbi che con la chiusura delle scuole e l’allontanamento da una routine rassicurante, necessitano di iniziative che possano coinvolgerli e impegnarli. Nasce così il concorso a premi “Disegna il tuo supereroe per Sangano”, ideato dall’amministrazione comunale.

Partecipare è semplice: ogni bambino dovrà disegnare il suo supereroe fantastico per Sangano, usando colori, pennelli, pastelli e tutto quello che la fantasia dei nostri piccoli può offrire. L’amministrazione comunale sceglierà i dieci disegni più belli, che verranno pubblicati sul gruppo Facebook “Sei di Sangano se...” ed i tre disegni più votati saranno premiati dal sindaco.

Al concorso possono partecipare tutti i bambini e ragazzi residenti a Sangano e/o frequentanti la scuola primaria e secondaria di Sangano; sui disegni dovranno essere riportati in basso a destra nome, cognome e classe dell’autore; i disegni dovranno essere fotografati (in più alta definizione possibile) e inviati su WhatsApp al numero 3926477282, messo a disposizione dal Comune; il termine ultimo per la consegna dei lavori è lunedì 23 marzo; la commissione giudicatrice, formata dall’amministrazione comunale sceglierà a suo insindacabile giudizio i sei disegni che saranno pubblicati su “Sei di Sangano se…” per essere votati da tutti gli iscritti, attraverso i like; la votazione su Facebook si chiuderà il giorno 27 marzo, alle 12 e individuerà i tre vincitori del concorso, che saranno premiati dal sindaco in data da definirsi. Gli hashtag dell’iniziativa sono #Sangano #DisegnaIlTuoSupereroe.