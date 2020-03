Coronavirus: anche a S.Antonino il primo contagio

È notizia di pochi minuti fa che anche a Sant’Antonino, come in molti comuni limitrofi, è stato rilevato il primo contagio da Coronavirus, comunicato dal servizio di protezione civile della Città metropolitana all'amministrazione comunale. «Intendo rassicurare la popolazione sulla circostanza che al momento si tratta di un caso isolato e sotto controllo all’interno di una struttura ospedaliera - afferma nel suo comunicato la sindaca Susanna Preacco - In questo momento, ancor di più, si invita tutti a restare a casa, rispettando con maggior rigore imposti dal governo nei giorni scorsi. Il Coc, Centro operativo comunale di protezione civile, già attivato in via precauzionale il 16 marzo, è costantemente impegnato nel monitorare la situazione in collaborazione con l’Asl, la Città metropolitana e le forze dell’ordine. Inoltre, tra i suoi compiti, fornisce tutto il supporto necessario alla popolazione per affrontare in sicurezza e nella massima serenità questa emergenza». Gli uffici comunali continuano ad essere raggiungibili telefonicamente per qualunque informazione.