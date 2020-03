Borgone: altri quattro contagi, chiusi giardini e cimitero, stop jogging e bici

Altri quattro casi positivi di Coronavirus a Borgone, dopo quello riscontrato domenica: lo ha annunciato pochi minuti fa il sindaco Diego Mele nella consueta diretta facebook di mezzogiorno. L'aumento dei contagiati porta con sé un inevitabile allargamento delle persone poste in regime di quarantena perché venute a contatto con loro: tra i soggetti in isolamento domiciliare preventivo c'è anche un consigliere comunale. Una video-diretta molto dura, quella del primo cittadino, che ha annunciato l'immediata entrata in vigore di un'ordinanza ulteriormente restrittiva che vieta l'accesso a parchi e giardini pubblici, aree verdi, zone boschive di proprietà pubblica o privata, gli assembramenti di persone nelle piazze, la pratica del jogging e l'utilizzo della bicicletta, a meno che si tratti dell'unico mezzo disponibile per muoversi. «State a casa, non so più come dirvelo: non c'è motivazione futile che tenga, le patate le raccogliete un'altra settimana. Vi germoglieranno? Pazienza. Non possiamo più permettere che i contagi si allarghino. Non sono più ammesse eccezioni di alcun tipo».