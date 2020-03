Condove: il Coronavirus fa slittare la chiusura di Intesa San Paolo

Oggi avrebbe dovuto essere l'ultimo giorno di apertura per la filiale Intesa San Paolo di Condove: l'emergenza Coronavirus ha rinviato tutto a data da destinarsi. Il direttore Retail val Susa del gruppo bancario lo ha comunicato mercoledì pomeriggio in modo ufficiale al sindaco Jacopo Suppo. La chiusura, che avrebbe dovuto concretizzarsi da domani, sabato 21 marzo, rimane comunque in programma, ma sarà attuata soltanto una volta terminata l'emergenza sanitaria. Ma c'è anche un'altra buona notizia: «Mi ha confermato anche il mantenimento del bancomat - afferma Suppo - assicurandomi il superamento di alcuni disservizi che si sono verificati in questi giorni. Nelle prossime settimane verificheremo insieme gli eventuali sviluppi di questa situazione e sarà mia cura tenere informata la popolazione».