Giaveno, l’arte di scrivere come deterrente alla noia da virus

Da quando l’Italia è stata chiusa per malattia, sono fioccate le iniziative in rete per far passere il tempo agli italiani quarantenati. Tra i primi ad attivarsi, c’è stata la scrittrice ed editor giavenese Maria Teresa Carpegna, che ha lanciato un divertente corso di scrittura creativa via mail. Un’attività insolita e molto apprezzata dagli “allievi”. «L’idea è partita dal fatto che faccio spesso laboratori di scrittura, so che la difficoltà per chi scrive è creare qualcosa di originale senza andare a pescare negli episodi vissuti nella propria vita o in fatti realmente accaduti - racconta la Carpegna - Allora spesso invento dei giochi che servono per stimolare la fantasia. La fantasia va guidata per cui cerco di dare stimoli a partire dalla base della narrazione, che sono i personaggi, la trama, un colpo di scena, e da lì mi son detta “siccome ho tanti clienti che sono insegnanti che in questo momento sono a casa anche, se lavorano facendo lezioni online, perché non stimolarli in questo modo e nello stesso tempo dare qualche spunto a chi non ha mai scritto?”»...

Su Luna Nuova di venerdì 20 marzo 2020

