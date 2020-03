Primi casi di Covid-19 a Villarfocchiardo e Bussoleno

Primi casi di Covid-19 anche a Villarfocchiardo e Bussoleno. «Vi comunico che anche a Villarfocchiardo ci sono casi positivi al Coronavirus - comunica in una nota il sindaco Emilio Chiaberto -In questi casi la nostra comunità non può che esprimere a loro tutta la solidarietà e collaborare con il Comune stando a casa, seguendo le misure di contenimento impartite. Le persone interessate sono seguite dal servizio sanitario e supportate dai volontari della protezione civile. Più collaboriamo e prima usciremo. Conto sul senso di responsabilità di tutti». A Bussoleno la presenza di un caso positivo è stata annunciata dalla sindaca Bruna Consolini con l'altoparlante nelle strade del paese, a bordo dell'auto di servizio della polizia locale: «Rimaniamo a casa il più possibile, evitiamo ogni forma anche minima di assembramento». La prima cittadina ha anche annunciato che lunedì prossimo verrà attivata la pulizia delle strade centrali e l’igienizzazione delle isole ecologiche interrate. Da martedì ci sarà poi la pulizia manuale dell’arredo urbano.